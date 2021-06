Soud uzavřel kauzu Vidkun, rozsudek vynese v červenci. Obžalováni jsou bývalí policisté, podnikatel a exhejtman

Kadlec všechny body obžaloby popřel

Během pondělního posledního jednání dokončil svou několikahodinovou závěrečnou řeč hlavní aktér kauzy Karel Kadlec. Popřel všechny jednotlivé body obžaloby a znovu zopakoval, že žádné informace z trestních spisů nevynášel, byl to podle něj naopak on, kdo informace od vlivného olomouckého podnikatele Kyselého získával.

Hájil se tím, že je stíhán za to, že se snažil vše pečlivě vyšetřit. „Kadlec měl vždy jasný úmysl vše prověřit s cílem padni komu padni. Kadlec je dodnes přesvědčen o tom, že takto se má dělat policejní práce,“ uvedl na svou adresu bývalý policejní náměstek.

Několikahodinovou řeč přednesl i tehdejší šéf hospodářské kriminálky Radek Petrůj, také on obžalobu rezolutně popřel, stejně jako bývalý hejtman Rozbořil. „Kauza je postavena na smyšlenkách, fabulacích, pocitech. Je postavena z velké části na hospodských řečech,“ sdělil Rozbořil.

Bývalý hejtman uvedl, že policistům šlo především o to, získat nějaké informace na bývalého ministra Langera. Kauza byla podle něj uspěchaná a nepodložená, šlo hlavně o vyřizování účtů mezi skupinami policistů, do kterého byl prý bohužel okrajově vtažen. „Kauza mi sebrala šest let produktivního života,“ dodal Rozbořil.