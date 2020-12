Ornitologická stanice projde opravou za 117 milionů. Současný stav je zoufalý, uvedl vedoucí

Olomoucký kraj obdržel na tuto akci dotaci z evropských fondů ve výši 70,5 milionu korun. „V září byl vysoutěžen zhotovitel. Celá stavební část bude dokončena do 29 měsíců od zahájení stavby. Celkem 14 měsíců zabere přístavba, poté tři měsíce stěhování ze staré budovy do nové a dalších 12 měsíců rekonstrukce staré budovy. Následně proběhne pořízení nové expozice do rekonstruované stávající budovy,“ doplnila mluvčí hejtmanství.

ORNIS je jediným specializovaným muzejním pracovištěm v Česku, tamní nadšenci ho začali budovat ve 30. letech minulého století. Vlastní jednu z nejvýznamnějších ornitologických sbírek v zemi zahrnující především vycpané ptáky, jejich vejce, hnízda, ale i další živočichy.

Její součástí je i záchranná stanice, která bude společně s ekoporadnou i mykologickou poradnou fungovat i během stavby. Samotné expozice se však návštěvníkům uzavřou, dodal vedoucí stanice.