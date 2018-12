Vicepremiér Brabec: Nemáme žádné signály, že by Česku hrozilo zastavení dotací

přehrát video Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) hostem Interview ČT24

Vláda v pondělí přistoupila k tomu, že se nakonec premiér Andrej Babiš nebude účastnit jednání Rady pro evropské investiční a strukturální fondy. Co to znamená? Je to tak, že vláda uznává, že nebylo všechno v pořádku? Ne, vláda vyhovuje požadavku eurokomisaře Oettingera, který v dopise adresovaném premiéru Babišovi navrhl tři možná řešení. Víte, že Evropský parlament vyslovil nějakou rezoluci, vyzval Evropskou komisi k nějakým krokům, eurokomisař tímto způsobem navrhl určitá řešení – a toto je jedna z variant. To se konkrétně týkalo činnosti premiéra v čele Rady pro evropské fondy. A proč se nakonec vláda rozhodla k takovémuto kroku? Když premiér od začátku reagoval slovy, že jde o politickou kampaň? Víte, že se program Antibabiš přes české europoslance přenesl i do europarlamentu. My jsme od začátku jasně říkali, že pro nás je v této věci partnerem Evropská komise. Protože ta je rozhodující, při vší úctě k Evropskému parlamentu. Samozřejmě on může přijímat deklarace k čemukoliv, ale exekutivní je Evropská komise. Nyní přišel konkrétní dopis s konkrétními výhradami… Vy mluvíte o programu Antibabiš, ale je tady vyjádření eurokomisaře pro rozpočet pana Oettingera, je tady většina v EP – za to přeci nemohou jen čeští europoslanci… Když se podíváme na tu debatu – alespoň já jsem to tak vnímal, tak z těch poslanců, kteří se k tomu vyjadřovali, byla drtivá většina českých europoslanců. Jde o situaci, ve které se Česká republika ocitla kvůli svému premiérovi, tak je to asi logické. Na druhou stranu tady máme dlouhodobé vyjádření europoslankyně Ingeborg Grässelové, která je také předsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu, a ta už od roku 2014 říká, že to je naprosto ojedinělá pozice premiéra, který je také vlastníkem skupiny Agrofert. Je skutečně namístě mluvit o programu Antibabiš? Nesmíte zapomínat na to, že se blíží evropské volby a samozřejmě i v europarlamentu zuří boj určitých frakcí: lidovci versus ALDE a další…

Mluvíme o situaci, která trvá od roku 2014 – když budu připomínat právě slova europoslankyně Grässelové. Proto se ptám, jestli tohle už není spíše vaše politická obrana. A zda by nestálo za to uznat: Ano, jsou tady vyjádření oficiálních představitelů, nakonec to vypadá, že jste to částečně uznali… Nebylo by lepší nenapadat europoslance z toho, že poškozují Česko? Ne – já jsem to řekl, klíčový je názor Evropské komise a v tomto případě komisaře Oettingera, který nějaké varianty navrhl, a Andrej Babiš – potažmo vláda – na ty varianty reaguje touto konkrétní změnou: nejenom jakýmsi formálním opatřením, ale konkrétní změnou zákona. Byť se změnilo jen jediné slovo, ale poměrně významné, protože říká, že Andrej Babiš nebude dál předsedat Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy. Což je docela významný orgán. Ono se sice říká, že je jen poradní orgán vlády, ale orgán významný, protože vládě doporučuje určitá systémová řešení třeba z hlediska čerpání evropských fondů nebo je zodpovědný za plnění a za vztah mezi jednotlivými programy. To znamená: má celou řadu úkolů, a tudíž je logické, že tam asi někdo mohl vidět… i když já jako přímý účastník těch rad skutečně nevidím možnost, jak by mohl premiér něco konkrétně ovlivnit. O tom ale není zákon o střetu zájmů, ten je o tom, aby k takovému podezření vůbec nedocházelo. Přesně tak, já jako ministr – i kdybych nakrásně chtěl, ale samozřejmě nechci – tak ani já bych to nemohl ovlivnit. O to méně premiér. Když je to tedy důležitý orgán, tak myslíte, že to nějak limituje výkon premiéra, když se teď těchto jednání nemůže účastnit? Já bych řekl, že to nelimituje výkon funkce premiéra z hlediska manažerských funkcí – jako šéfa vlády. Jestliže dneska víme, co konkrétně vadilo eurokomisaři, který jedná v tomto případě za Evropskou komisi, tak samozřejmě jsme velmi rychle reagovali tak, abychom to odstranili. A to je přesně krok, na který jsme čekali. Z těch diskusí spíše politických – co by kdyby – tak chceme ujistit EK těmi konkrétními kroky, že v zásadě budeme reagovat na ty její požadavky. A to já si myslím, že je fér.

Eurokomisař pro rozpočet také řekl, že právě kvůli tomuto nebude EK vyplácet dotace pro Agrofert, než se vyjasní situace kolem střetu zájmů. Navrhl tato řešení – nakonec se tedy docílí toho, že skupina Agrofert bude dále získávat dotace? To je asi ten zásadní účel? Bavíme o zemědělských dotacích, které jsou nárokové a tvoří absolutně zásadní část evropských dotací, které třeba holding Agrofert dostává. Ty dostává každý vlastník zemědělské půdy za určitých podmínek. A vy říkáte: Dosáhne se toho, že budou dostávat… No nevíme, protože bude samozřejmě záležet na tom, jakým způsobem si EK vyhodnotí to, jestli kroky české vlády a premiéra budou dostatečné. My doufáme, že ano, ale nepochybně budou nějaká další jednání. V lednu by měly proběhnout nějaké audity, které přicházejí z EK na jednotlivé programy. Evropská komise tady bude mít tým svých lidí a bude prověřovat ten soulad dokonce ještě dříve než od srpna 2018 (od kdy platí nová přísnější pravidla – pozn. red.), zda všechno proběhlo v pořádku. My doufáme, že ano. A potom se o tom budeme bavit dál. Vnímáte to tak, že je to nevýhodná a složitá pozice pro celou Českou republiku? Protože to je například právě Andrej Babiš, který často říká: Národní parlamenty, národní státy by měly mít větší vliv na rozdělování evropských fondů. Pak se ale dostane do takto složité situace. Je ale otázkou, jestli jsou potom jeho slova v této pozici a postavení brána vážně? Já jsem pevně přesvědčen, že se to tímto odblokuje. Stává se docela často, že EK v některých případech řekne: Tady si chceme zkontrolovat chybovost projektů, to se stalo mnohokrát nejen České republice.

Dobře, ale ne kvůli premiérovi, který je evidentně v postavení, které nemá v EU příliš obdoby… Máte pravdu, že toto je jiný případ. Ale na druhou stranu jsem přesvědčen, že to Českou republiku nepoškodí z hlediska čerpání jiných dotací. Zatím nemáme žádný signál, že by hrozilo zastavení dotací v jednotlivých programech, nebo dokonce celkové zastavení dotací, to je zcela nerealistické. Bude velmi pravděpodobně řešeno konkrétní dotace pro holding Agrofert – a já bych znovu řekl: Počkejme si, jak dopadnou ty audity v lednu příštího roku. Ministr Brabec mluvil v Interview ČT24 také o kůrovcové kalamitě nebo o klimatické konferenci v Katovicích. Celé znění najdete ve videu.

