Kulidakis: Země na Balkáně ve většině pakt o migraci přijaly. I když zažily vlnu uprchlíků

Běženci se pak pokoušejí dostat převážně přes Chorvatsko dále do Evropské unie. Vyjádřeno početně to znamená následující: v Albánii, Bosně a Hercegovině a Černé Hoře zaznamenali nárůst počtu běženců oproti minulému roku o více než sto procent. Největší zátěž připadá na Bosnu a Hercegovinu, která patří mezi nejchudší evropské země, zároveň ale sousedí s unijním Chorvatskem. Oproti zhruba tisícovce běženců za rok 2017 je nyní v zemi přibližně pět až šest tisíc běženců.

V případě Balkánu je otázka nelegální migrace otázkou, kterou je potřeba řešit na každodenní bázi. Převážně z Turecka směřují uprchlíci i ekonomičtí migranti dvěma hlavními trasami. První, aktivní hlavně v letech 2015 a 2016, vedla přes Řecko a nejkratší možnou cestou dále na sever. Tedy přes bývalou jugoslávskou republiku Makedonii do Srbska a pak buď do Maďarska, nebo směr Slovinsko a Chorvatsko.

Při pohledu na jednotlivé balkánské země je zřejmé, proč k paktu přistoupily. V případě nečlenských zemí Evropské unie, které se ovšem členy stát chtějí, bylo možné se blýsknout na mezinárodní scéně jako konstruktivní státy. V případě členských zemí se bylo možné ukázat jako státy, které upřednostňují společné řešení. Ostatně takové celosvětové PR nic nestojí, protože pakt opravdu není závazný.

Společná historie regionu

Jeho přínosy jsou navíc nasnadě. Rumunsko má problém s kritikou Evropské unie kvůli korupci v zemi, společně s Bulharskem a Chorvatskem chce do Schengenu. Bulharsko navíc chce co nejdříve přijmou euro. Neunijní země Balkánu zase buď do Unie chtějí, nebo chtějí i nadále čerpat předvstupní finanční pomoc. Až přijde čas na nějaké to politické jednání, ukázka dobré vůle mezinárodní spolupráce se bude hodit. Pro přijetí migrační paktu OSN ale byla motivem především společná historie regionu, který si kvůli válkám i neradostné hospodářské situaci vytrpěl své.

V tomto ohledu je zajímavé srovnání s debatou v České republice. Na rozdíl od Balkánu je u nás otázka nelegální migrace spíše akademická disciplína. Na rozdíl od Balkánu přes naši zemi nevedou významné migrační trasy, tisíce promrzlých běženců se netísní u hranic se západními sousedy.