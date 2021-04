Z opavského muzea stěhují kvůli opravám sbírky. Zůstane jen slon, který neprojde dveřmi

Slezské zemské muzeum je zavřené, ale uvnitř panuje čilý ruch. Kvůli připravovaným opravám oken pracovníci stěhují i nejtěžší exponáty zoologické sbírky, kosti sloních končetin. „Kosti jsou křehké, mohly by se poškodit při převozu. A nebylo by vhodné, aby došlo k jejich zaprášení po uložení v depozitáři, proto se balí do fólie. Kosti se velmi obtížně čistí,“ přiblížil kurátor zoologické sbírky Slezského zemského muzea v Opavě Martin Gajdošík.

Do depozitáře putují prakticky všechny exponáty, budova tak bude takřka prázdná. Jediným exponátem, který v muzeu zůstane i během rekonstrukce, je slon indický. Neprojde dveřmi. Muzejníci ho proto jen přikryjí, aby nedošlo k jeho poškození.

Pracuje se ale i mimo výstavní sály. Jeden z restaurátorů například dává dohromady historické hodiny, které budou součástí nové expozice. „Musíme předně očistit všechny materiály, následně opravit veškeré defekty. Různé praskliny, odlomené části,“ popsal Martin Polášek.