Ostravský soud zamítl dvě žaloby požadující obnovení běžné výuky

Místopředseda soudu zároveň nechtěl blíže komentovat, kdo správní žaloby podal, ani na jaké školy přesně žaloby mířily. „V našem případě šlo o základní školy,“ upřesnil Krajdl. Podle něj lze situaci srovnat s tím, jako by se někdo soudně domáhal nerespektování zákonného školního roku od 1. září do 30. června. „Ale žádal by soud, aby škole nařídil, že má vyučovat od 17. září do 16. července,“ uvedl místopředseda. V takovém případě také ředitel školy nerozhoduje o trvání konkrétního školního roku, je vymezený ministerstvem.

Ústavností nařízení se soud nezabýval

Ostravský krajský soud se zároveň nezabýval ani možnou protiústavností aktuálně vyhlášeného nouzového stavu, kvůli kterému v úterý nařídil Městský soud v Praze obnovit denní formu vzdělávání na pražském gymnáziu na Zatlance. „Protiústavností vyhlášení nouzového stavu se soud nezabýval, neboť dospěl k závěru, že tento typ sporu vůbec není oprávněn řešit,“ řekl Krajdl.