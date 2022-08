Víc pohybu a smíchu a Lábus jako Jezevec Chrujda. Déčko představilo novinky

Celoroční soutěž nadchne pro pohyb

Déčko opět chystá celoroční soutěž. Tentokrát ponese název SUPERJÁ!, přičemž za cíl si klade nadchnout děti pro pohyb a zdravý životní styl. „Zároveň děti chceme seznámit s tím, co je to fair play, jak trénovat sílu, vytrvalost, překonat lenost, že je potřeba trénovat nejen tělo, ale i mysl. Dále že je důležitá nejen aktivita, ale i odpočinek, dobrá strava,“ vysvětluje vedoucí projektu Monika Mrázová. Ambasadorem soutěže se stane olympijský vítěz Aleš Valenta.

V televizním vysílání se objeví celkem osm epizod stejnojmenného animovaného mini pořadu, jejichž rozuzlení děti naleznou na webových stránkách superja.cz. „Rádi bychom oslovili hlavně zatím nesportující či pohybu se nevěnující děti a ukázali jim, že se nemusí neustále s někým porovnávat, že se nemusí bát začít proto, že jsou slabší či méně šikovní než jejich vrstevníci, a že každý může být den ode dne lepší, když bude chtít – každý může zažít pocit, že je SUPRJÁ!“ říká Monika Mrázová.

Vzdělávací seriál pro děti z Ukrajiny

S novinkami přichází i web ČT edu. Z projektu, který původně pomáhal při zvládání distanční výuky, se brzy stal nástroj, který dnes a denně používají ve školách tisíce učitelů a žáků. Na podzim nabídne ČT edu kromě nových videí k matematice, zeměpisu nebo dějepisu i řadu materiálů k podpoře výuky žáků, kteří do českých škol přicházejí z Ukrajiny.

„Chtěli jsme jim trochu pomoci, a tak jsme natočili nový animovaný seriál Čeština s Mínou a Týnou. Jde o šestadvacet krátkých epizod, které děti jednoduchou a hravou formou seznamují se základními slovíčky a vazbami, se kterými se setkávají v každodenním životě,“ uvedla vedoucí Komunikace, vnějších vztahů a ČT edu Alžběta Plívová.

K seriálu ČT edu spolu s Národním pedagogickým institutem připravilo metodiky a další materiály, aby mohli učitelé pořad funkčně zařazovat do svých hodin.