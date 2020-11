Americké volby jsou nejzajímavější událostí v nejzajímavější době, říká šéf BBC World Service

Optikou vysílání BBC pro zahraniční diváky by se americké prezidentské volby daly považovat za největší událost světa uprostřed světové pandemie. A i když je BBC World Service nejrozsáhlejší zpravodajská síť s nejpočetnějším publikem, výjimky nebo mimořádný přístup v porovnání s ostatními médii neměla.

„Byli jsme nuceni pokrývat americké volby s menším množstvím lidí. BBC kvůli volbám běžně posílá do Ameriky menší armádu. Tento rok jsme vyslali slabou čtvrtinu toho, co dřív. Ale nemyslím, že by tím vysílání trpělo,“ říká Jamie Angus.

Ani značka BBC neznamenala snadnější cestování po Americe nebo lepší přístup k hostům či samotným voličům. S výsledkem vysílání ve ztížených podmínkách, které BBC ještě nezažila, je prý Angus nakonec spokojený.

„Nebojíme se konfrontovat kohokoliv, kdo říká nepravdy“

Jeden rozdíl tady ale je. Oproti jiným redakcím, především těch velkých amerických, si v BBC nedělají příliš velkou hlavu, jak přistupovat k povolebním projevům současného prezidenta USA Donalda Trumpa. Kvůli lžím a nepodloženým informacím řada amerických televizí Trumpovu řeč v živém vysílání utnula. Pro BBC nebyla tato situace nijak specifická.

„Vysíláme méně jeho živých projevů než americké televize, pro nás to proto takové téma nebylo. Ale řekl bych, že si rovněž klademe velmi obtížné otázky, jak reagovat na tvrzení o takzvaně neférových volbách, což není pravda. Používáme věci jako reality check, tedy projekt na ověření faktů a sporných výroků. Nebojíme se konfrontovat kohokoliv, kdo říká nepravdy. Ve Spojených státech i jinde ve světě,“ vysvětluje Angus.

Média jako BBC, tedy především ta veřejnoprávní, mají podle něj v těchto chvílích myslet hlavně na to, že ke slovům politiků nesmí být pasivní a lhostejní. Naopak jim mají adekvátně oponovat.

„Tento rok byl v Americe mimořádný a možná nás trochu ujistil v tom, že srovnatelné volby už nezažijeme. Byla to ta nejzajímavější událost v nejzajímavější době,“ hodnotí hlasování Jamie Angus.

Krize zvyšuje důvěru v média

Ani jedno z témat přitom ještě není u konce. Spojené státy dosud oficiálně nového prezidenta nemají a pandemie zdaleka není zažehnaná. „Každý rok říkáme, že ten aktuální rok je nejrušnější. Ale myslím, že pro všechny stanice je práce v mimořádných podmínkách kvůli pandemii tou největší výzvou. Nejenom proto, že diváci chtějí ověřené informace o zdraví, což je priorita, ale i proto, že jsme museli najít způsob, jak vysílat s velmi omezeným počtem personálu v budovách,“ popisuje Angus.

Přiznává, že ve vysílání BBC jsou protikoronavirová opatření vidět, jednotlivé zpravodajské relace jsou například na pohled jednodušší. O diváky kvůli tomu ale televize nepřišla, naopak. Krize důvěru ve vysílání BBC ještě zvýšila. Podle Anguse teď síť nejen ve Velké Británii, ale i na celém světě, zažívá rekordní dosah.

