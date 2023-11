Soud potrestal dětské rváče z Jablonce nad Nisou. Musí uklízet ve škole

Nová kampaň

Na problém upozornil na sociálních sítích jeden z rodičů, jehož syn se stal obětí násilníků. Na pachatele podal trestní oznámení.

Jablonecký magistrát v reakci na to spustil kampaň nazvanou Nemlčíš – zachráníš. „Je špatně, když občané poukazují na to, že se něco děje, a dávají to na sociální sítě, je potřeba, aby to nahlásili policii a ta to mohla okamžitě řešit,“ prohlásil primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele (ODS).

Kvůli podobným incidentům skončilo od začátku roku u soudu v Jablonci nad Nisou už devatenáct dětí. To je o třetinu více než za celý loňský rok.