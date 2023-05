„Máme tohle zapotřebí? Máme.“ Khoiba se svěřuje s Vertical Urgencies

Khoiba vznikla v roce 2002, kdy se zpěvačka Ema Brabcová a hudebník Filip Míšek odpojili od dnes už nehrající indie rockové kapely Roe-Deer. Odchodem Brabcové pak v roce 2008 Khoiba zmizela ze scény, její členové se věnovali sólovým projektům, ale v roce 2017 se zase vrátila a návrat následně stvrdila eponymní deskou.

„Spíš mi přijde, že máme comeback až teď, že předešlou desku nikdo nezaregistroval,“ podotýká Míšek. Brabcová dodává, že velkolepé comebacky ani jeden nechystali, vraceli se záměrně opatrně.

Cítíme se dobře v nejednoznačnosti

„Jsou to naléhavosti, které mají vertikální povahu. Může se jednat o cokoliv, ale asi nejvíce se jedná o procesy, které v člověku probíhají a jsou spíše psychické než fyzické formy,“ vysvětluje název novinky Vertical Urgencies. „Cítíme se dobře v nejednoznačnosti. Určitě je fajn, když o tom posluchači přemýšlí. Klidně, ať si v tom najdou, co potřebují. Důležité je, že to s nimi nějak pohne,“ dodala.

Album začalo vznikat už v roce vydání toho předchozího, společnou tvorbu ale přerušila pandemie. „Předtím byla pauza sedm let, takže se toho změnilo hodně. A v některých věcech se toho změnilo zase málo,“ podotýká zpěvačka k tvůrčí pauze na společných projektech. Nezměnilo se například vzájemné umělecké propojení.