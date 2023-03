In the House Pavla Duška je víc než beton. Vytvořil z něj i publikaci o výstavě

Pavla Duška fascinuje materiál i architektura, především ta meziválečná. Jeho dlouhodobým tématem je konstruování a vnímání prostoru, jak naznačuje pojmenování projektu In the House, koncentruje své úvahy do ztvárnění interiéru.

„Nejsou to konkrétní místa, spíš mix mých myšlenek, vzpomínek a rekonstrukce míst, které si tak dobře nepamatuju a snažím se je vytáhnout z paměti. Vznikne nová realita na základě transformace,“ popisuje Dušek své malované betonové reliéfy neboli obrazoobjekty.

Upravuje je tak, aby je zdi galerie unesly. „Je to jenom skořepina, dutý kus,“ upřesnil. I tak betonové reliéfy na výstavě váží až dvě stě kilogramů. Ve srovnání s těmito díly má betonový katalog k výstavě „pouhá“ dvě kila.

Vandalismus to není, i když vlastně je

Svá díla umisťuje Dušek i mimo galerii. Jeho malby zájemci najdou v ulicích Prahy, Benátek, Berlína nebo Paříže. „Snažím se vytvořit takovou estetickou formu, která v lidech popře princip vandalismu. Skrze estetiku úplně odmítnou přijmout fakt, že to je vandalismus, i když vlastně je,“ vysvětluje.

Kromě betonu objevuje jiné jak tradiční, tak méně běžné materiály, například bronz nebo keramiku. „Každý materiál klade úplně jiný odpor a každý mi dovoluje pracovat s barvou jinak. Nerad bych, aby mě lidi vnímali jako člověka, který jenom betonuje,“ říká.

I na výstavě v Trafo Gallery tak zůstává především malířem. Jeho obrazoobjekty si tu je možné prohlédnout do konce dubna.