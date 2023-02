„Jak ráda bych tak zůstala,“ zapsala si dvanáctiletá Věra před transportem. Na základě jejího deníku vznikla kniha

Postupně ale v textu přibyly pochmurnější tóny, skutečnost už nešlo zakrýt. Ke konci Věra psala o smutku kolem sebe a o blížících se transportech. „Denně vznikalo jedinečné svědectví o tom, jak se nelidská mašinérie bezohledně drala do světa nevinnými starostmi obklopeného dvanáctiletého dítěte,“ podotkl Sankot.

Devadesátistránkové zápisky vyznívají zpočátku optimisticky. „Psala si zážitky z jednotlivých dní a vlastně nevnímala krutost tehdejší reality. Opatření nacistů, které do jejich života nějak zasáhly, nebrala tragicky, ale jako velkou zábavu, například sestěhovávání rodin do jejich bytu,“ uvedl dříve historik Jiří Sankot.

Deník si založila v srpnu 1941, v době, kdy rodina už na vlastní kůži pocítila protižidovská nařízení. Věra nemohla chodit do školy, učila se aspoň soukromě.

V roce 1942 tak skončil příběh Otakara Kohna, úředníka plzeňské továrny na železné a kovové zboží Gustav Teller, jeho ženy Melanie a jejich dvou dcer: Hany a Věry. Věra byla mladší, narodila v roce 1929, pět let po své sestře.

Zůstat ale nemohla. Pár dní poté ji transport odvezl do Terezína a odtud do ghetta Izbica na území dnešního Polska, kde všichni zahynuli. Podle historika Jiřího Sankota byli pravděpodobně zastřeleni.

„U nás je pořád smutno. Musíme všichni balit… Jak se mi bude po tobě, deníčku, stejskat! To jsem si věru nemyslela, když jsem v srpnu po zkouškách začala psát své zážitky, že takhle smutně skončím. Nezažila jsem sice ten půlrok mnoho hezkého, ale jak ráda bych tak zůstala,“ zapsala si Věra 15. ledna 1942 na poslední stránku svého deníku.

Přímo z Plzně odjelo v lednu 1942 ve třech transportech celkem 2613 židovských mužů, žen a dětí. Konce války se dožilo 209 z nich. Poslední zmínka o tom, že jsou Věra a její příbuzní naživu, pochází z 11. března 1942, kdy z Terezína pokračovali transportem do ghetta v Izbici. Pro většinu byla Izbica jen průchozí stanicí, odkud pokračovaly deportace do vyhlazovacích táborů, pro Kohnovy ale znamenala stanici konečnou.

Obyčejná rodina ve velkých dějinách

Svůj deník si Věra s sebou nevzala. Nechala ho u matčiny kamarádky z dětství Marie Kalivodové, ta pak deník v šedesátých letech předala faráři Miroslavu Matoušovi. Dnes je originál uložen v Židovském muzeu.

Knižně zápisky vyšly v roce 2006, bez většího povšimnutí. Aktuální vydání nelze podle autorů označit za román, cílem bylo nastínit Věrčin život i před po půlroce zachyceném na stránkách deníku.

„Čtenáři se přes příběh obyčejné rodiny seznámí s velkými dějinami, které vedly k tolika lidským katastrofám,“ uvedla spisovatelka Jana Poncarová, jíž se téma osobně dotýká – ukrytý deník totiž přechovávala přes válku její prateta. Poncarová se skutečnými osudy ze zkoušeného dvacátého století inspirovala i ve svých přechozích románech s ženskými hrdinkami.

Se zasazením příběhu do kontextu doby pomohl historik Jiří Sankot, který se osudu Kohnových věnoval posledních deset let. Autoři zahrnuli do knihy i dobové materiály, fotografie, dokumenty či ukázky z tisku. Opírat se autoři mohli i o materiály, které se podařilo shromáždit o Věrčiných příbuzných a známých.

Nejen Anne Franková, deníky si psali i teenageři v Leningradě či Terezíně

Příběh Věry Kohnové svádí ke srovnání s dalšími jejími vrstevníky, kteří se stali oběťmi holocaustu, ale jejichž pocity zůstaly zachovány v deníkových zápiscích. Nejznámějším je deník Anne Frankové (1929–1945). Židovská dívka původem z Německa si ho psala v Amsterdamu, kde se její rodina ukrývala. Úkryt byl ale prozrazen a tehdy šestnáctiletá Anne zemřela v březnu 1945 v Bergen-Belsenu, pouhý měsíc před tím, než tábor osvobodila britská armáda.