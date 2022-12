Leftfield na novém albu ukazuje, co dělá. Pokud by to neudělal teď, tak už možná nikdy

Podobu elektronické hudby formovaly v devadesátých letech výrazné britské kapely jako The Prodigy, Chemical Brothers, Underworld nebo Massive Attack. Duo Leftfield, tvořené Neilem Barnesem a Paulem Daleyem, bylo jedněmi z nich. Jejich druhá studiová nahrávka Rhythm and Stealth vystoupala těsně před koncem milénia až na vrchol britské hitparády.

Následující dvě dekády byly pro Leftfield turbulentní. V roce 2002 se tvůrčí dvojice rozpadla. Barnes projekt v roce 2010 obnovil, ale už bez Paula Daleye, který chtěl zůstat u sólové kariéry. O pět let později Barnes vydal pod značkou Leftfield desku Alternative Light Source, s přispěním studiového inženýra Adama Wrena.

Turbulence v hudbě i v životě

Turbulentní byl i osobní život Neila Barnese. Prošel si rozvodem, depresemi a skladby pro novinku This Is What We Do vznikaly za nelehkých okolností. Barnesovi totiž loni lékaři diagnostikovali rakovinu. V materiálu, který nesl do studia, se všechno tohle promítlo.

„Abych byl upřímný, hotové písně v té době nezněly dobře. Najednou jsem ale pocítil závan motivace. Doslova jsem si pomyslel: ‚Pokud to neudělám teď, možná už nikdy.‘ Vrátil jsem se do studia, prošel všechna dema a předělal je. Pak jsem šel do nahrávací společnosti, vše jim předal a den poté jsem podstoupil operaci,“ říká Barnes.

Album přesto nezní temně, jak by se možná dalo čekat. Náladu demonstroval už pilotní singl Pulse. Neil Barnes ho charakterizoval jako skladbu stvořenou pro taneční parket s dotykem lidskosti a pozitivní atmosférou.