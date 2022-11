Josef Kroutvor je laureátem Ceny Jaroslava Seiferta. Za vzpomínkové Poletování jednoho ptáčka

Osmdesátiletý Josef Kroutvor vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii, historii a dějiny umění. V září 1968 odešel do Francie, kde získal roční stipendium na univerzitě v Besançonu. Od sedmdesátých let pracoval v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, zaměřil se na dějiny plakátu, věnoval se i umělecké fotografii, designu, architektuře a sociologii kultury.

Počátkem devadesátých let přednášel dějiny plakátu a reklamy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Vedl rovněž v Uměleckoprůmyslovém muzeu oddělení užité grafiky a fotografie, kde působil až do svého odchodu do důchodu.

Žádné tlusté memoáry

Josef Kroutvor publikuje od roku 1969, v letech normalizace také v samizdatových a exilových periodikách, kam psal pod kafkovským pseudonymem Josef K. Z jeho rozsáhlého díla jsou známy eseje Potíže s dějinami, Praha, město ostrých hran či Šumava a Josef Váchal.

Sbírka esejů Potíže s dějinami, která vyšla v roce 1990, se ve čtyřech kapitolách zamýšlí nad osudem střední Evropy. Za knihu Chvála, pocty a rozpaky získal cenu Nadace Českého literárního fondu za literární dílo roku 2015.