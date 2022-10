Historie konfliktu, který se nestal. Českoslovenští vojáci se připravovali na jadernou světovou válku

Třetí světová válka byla na spadnutí. Před šedesáti lety oznámil americký prezident Kennedy, že Sovětský svaz má na Kubě rakety a vyhlásil námořní blokádu tohoto státu. Moskva v reakci na to vyhlásila vojenskou pohotovost Varšavské smlouvy.

Dokument ukazuje, jak Československo přípravy na konflikt převrátily naruby pomocí branné východy či propagandy, která jako agresora označila USA, o sovětských raketách na Kubě ale mlčela.

Československé armádě by nezbylo než bojovat po boku Sovětů. Zdejší armáda se začala tajně chystat. Vojáci spali obutí, připravení. Netušili, že sovětští velitelé se Čechoslováky chystají posílat na smrt do předních linií, do Bavorska a pak do Francie za masivního použití atomových zbraní.

Tři veteráni

„Chtěli jsme odkrýt, jak to prožívali vojáci v té době, protože nám tam vystupují tři veteráni, kterým říkáme veteráni studené války,“ sděluje režisér Richard Komárek.

„Jsou tam výpovědi historiků i osobní zkušenosti našich třech veteránů, které jsme převezli do Německa. Naší tužbou bylo, aby se potkali se svými tehdejšími protivníky,“ dodává Komárek. V dokumentu jsou také odtajněné unikátní dokumenty – plány Varšavského paktu nebo plány atomových útoků americké armády na našem území.