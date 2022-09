Raději rekonstruovat než bourat. Den architektury otevře meteorologickou stanici i krematorium

Festival Den architektury, který ve skutečnosti trvá celý týden, se letos koná s mottem Nebourej, transformuj! Od 30. září do 6. října veřejnost upozorní na rekonstrukce historických budov, do kterých se podařilo citlivě vnést prvky moderní architektury. Pozornost věnuje i industriálním a sakrálním stavbám či nejnovějším budovám vystavěným s ohledem na životní prostředí. Připomene také odkaz architekta Josipa Plečnika. Hlavním dějištěm festivalu je Praha. Do Dne architektury se ale zapojilo i Brno, Ostrava, Opava, Zlín, Olomouc a další desítky měst v Česku a také na Slovensku.