V Praze vystoupí ruské aktivistky Pussy Riot

Aktivistické umělecké hnutí s proměnlivým sestavou členů bojuje za svobodu slova, podporuje feminismus a práva lidí hlásících se k LGBT. „Pussy Riot přijíždí se svou punkovou, elektronickou, zejména však revoluční operou, která reflektuje současné dění. Představení je inovativní kombinací živé hudby, divadla a videa,“ uvádí program klubu MeetFactory.

Přesná podoba vystoupení bude podle ředitelky Amnesty International ČR Lindy Sokačové pro publikum překvapením, jistě lze ale od Pussy Riot čekat politická sdělení. „Určitě budou reagovat i na to co se děje v konkrétní zemi. Chtějí upozorňovat na válku na Ukrajině, aby Evropa nepřestávala podporovat snažení Ukrajinců a Ukrajinek. Zároveň upozorňují na to, co se děje v Rusku a na tamní přituhující diktaturu,“ očekává Sokačová.

Opakované zatýkání a věznění

Zakládající členka Pussy Riot Marija Aljochinová před třemi lety v pražském Paláci Akropolis vystoupila s projektem vycházejícím z její knihy Riot Days. Nyní by se do Česka měla vrátit.

Loni soud omezil Aljochinovou na svobodě kvůli tomu, že se účastnila protestu proti uvěznění opozičního předáka Alexeje Navalného. Podařilo se jí ale utéct z domácího vězení, nyní žije v exilu.

Na konci srpna byla na krátkou dobu zadržena na předměstí Bernu. Spolu s dalšími dvěma členkami Pussy Riot se snažily vytvořit protiválečné graffiti ukazující vzdálenost Švýcarska od války na Ukrajině.

Další členka kapely Ajsoltan Nijazovová, která by se také měla účastnit pražského vystoupení, byla na základě mezinárodního zatykače zatčena začátkem června v Chorvatsku, kam přijela v souvislosti s aktuálním turné.

Nakonec byla propuštěna. Amnesty International v té souvislosti upozorňovalo, že autoritářské režimy zneužívají Interpol k umlčení aktivistů a že by Nijazovovou po vydání do rodného Turkmenistánu pravděpodobně čekalo mučení. V rodné zemi je členka Pussy Riot obviněna ze pronevěry čtyřiceti milionů dolarů patřících centrální bance.

Trest za „punkovou modlitbu“ by byl dnes tvrdší

Do Prahy přijedou Pussy Riot zahrát deset let od chvíle, kdy byly některé členky kapely odsouzeny ke dvěma letům vězení za vystoupení v Chrámu Krista Spasitele v Moskvě. Dnes by by podle ředitelky Amnesty International ČR zněl rozsudek mnohem tvrději, jak dokládá například nedávné odsouzení ruského novináře Ivana Safronova. Toho soud poslal za mříže na dvaadvacet let, obžalován byl z údajné spolupráce s českou rozvědkou.

„Po vypuknutí války na Ukrajině je přístup do Ruska pro novináře či neziskových organizací mnohem náročnější. O spoustě lidí ani nevíme, co se jim děje, radikálně se zhoršují podmínky ve vězení,“ obává se Sokačová.