Kafkův Zámek mohl být ten ve Frýdlantu. Autora i region tam pomáhá objevovat festival

Frýdlantsko Franze Kafky je zamýšleno jako bienále, které chce obrok nabídnout alternativnější kulturu k Valdštejnským slavnostem. Právě vojevůdce a politik Albrecht z Valdštejna, jediný panovník krátce existujícího Frýdlantského vévodství, je také spíš tou historickou osobností, kterou si lidé ve spojitostí s tímto regionem vybaví. To chce festival napravit.

Frýdlant jako inspirace k Zámku i Nezvěstnému

Kafka ve Frýdlantu pobýval pracovně jako revizor Dělnické úrazové pojišťovny, ale kraj ho vedl i k psaní. Místní zámek je možným předobrazem jeho románu Zámek. Frýdlant prý inspiroval i jeho poslední, nedokončený román Nezvěstný (uváděn i pod názvem Amerika), když ho právě ve Frýdlantu okouzlil dobový pokus obrazovou 3D projekci.

„Nezvěstný“ zní i letošní podtitul. „Leckdy si lidé myslí, že si děláme legraci, že ve Frýdlantu Franz Kafka žil, pracoval a tvořil. To je ta nezvěstnost, že tam není na první pohled vidět, ale my ho máme teď možnost společně objevit. Mimochodem Kafka říká ve svém aforismu: Kdo hledá, nenajde, ovšem kdo nehledá, bývá nalezen. Úplně tomu nerozumím, ale je to prostě Frýdlant,“ vysvětluje Jakub Žáček.

Umělci v hladovění

Ročník první a tři čtvrtě – jak ho pořadatelé označují, protože do úvodního zasáhla pandemie koronaviru – zahájí 6. srpna premiéra krátkého česko-německého filmu od Olgy Seehaferové. Jmenuje se Umělec v hladovění v dobách C. Název odkazuje nejen na Kafkovu povídku.

„Reflexe toho, v čem jsme se jako umělci a vlastně všichni ocitli během opatření proti šíření covidu. Mělo vzniknout česko-německé představení, mělo se zkoušet dohromady, ale prostě okolnosti to znemožnily, tak se natočil film,“ doplnil Žáček. Následovat bude koncert na frýdlantském zámku.

Program festivalu je rozprostřen až do konce září. Přinese třeba románu z knihy Jaroslava Rudiše v Železničním muzeu Frýdlantských okresních drah nebo výstavu grafik Jiřího Slívy Náš krajan Kafka v Městském muzeu Špitálek. Jakub Žáček věří, že s Kafkou návštěvníci objeví i místa na Frýdlantsku. Všechny akce jsou přístupné zdarma.