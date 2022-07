Českou sezonu v Drážďanech si nenechají ujít Černého mimina ani Švankmajerova imaginace

Velkoryse pojatá akce se pořádá v souvislosti s českým předsednictvím Rady EU. Jak řekl při zahájení České sezony její hlavní kurátor Jiří Fajt, který má ve Státních uměleckých sbírkách Drážďany na starosti program mezinárodních aktivit, „cílem tohoto programově pestrého festivalu zaměřeného na přeshraniční dialog v oblasti umění a kultury je představit nejzajímavější pozice českého výtvarného, slovesného a performativního umění.“

Saská metropole je pro pořádání České sezony ideálním místem, především pro svou blízkost – z Prahy jsou Drážďany pouhé dvě hodiny jak vlakem, tak autobusem, a autem ještě méně, ke všemu je to podél Labe příjemná cesta. Jak podotýká směrem k Pražanům jeden z vystavujících, sochař Krištof Kintera, „jsou mimochodem blíž než Brno, což mnohým nedochází“.

Druhým a jistě pádným důvodem je kulturní význam Drážďan. Nejenže jsou plné uměleckých sbírek a krásné architektury, včetně opraveného chrámu Frauenkirche, ale vazby na české země mělo sídelní město saského kurfiřta již dávno, čeští umělci zde studovali, vystavovali, působili zde čeští hudebníci a pěvci.

A naopak, právě ve zdejších galeriích visí krajiny slavného německého romantika Caspara Davida Friedricha, zachycující krásnou českou přírodu, Krušné Hory a Krkonoše.

Výstavy, projekce i hudba

Česká sezona je rozdělena do čtyř velkých bloků, dojde jak na výtvarné umění, tak na koncerty, literární čtení, divadlo a film, předválečné umění si bude podávat ruku s tím nejsoučasnějším, prezentace nebude omezena na výstavní síně, ale plastiky budou k vidění i ve veřejném prostoru.

Například František Skála na labské promenádě vytvoří monumentální plastiku. Od Davida Černého bude k vidění jeho „trabant“ Quo Vadis a také nadživotní Mimina. Krištof Kintera zaujme plastikou My Light Is Your Light složenou z lamp veřejného osvětlení.

Program doveze v létě také film oscarového režiséra Miloše Formana či představení jeho synů z divadla bratří Formanů. Blok nazvaný Oáza imaginace zahrne akrobatická vystoupení i koncert klezmeru či jazzu.