Ukrajinští divadelníci odehráli v Praze příběh z Donbasu. Někteří se z jeviště vrátí do války

Hra Na špatné cestě vznikla jako reakce na obsazení ukrajinského území ruskými jednotkami už v roce 2014. Jednotlivé povídky z válkou rozvráceného Donbasu zachycují trauma rozpadu společnosti. Ukazuje, že válka na východě Ukrajiny nejsou jen výbuchy, ostřelování a seznamy mrtvých, ale že na druhé straně fronty se dál odehrávají životy lidí. Hlavní hrdinka, která přijela konflikt dokumentovat, se v šedé zóně pohraničí stává rukojmím obou stran.

„Když Natalija Vorožbytová hru napsala, žili jsme de facto v klidné části Ukrajiny,“ vypráví režisérka Tamara Trunovová. „Zato dnes hrajeme o věcech, které moc dobře známe. Válka přišla i do našich domovů. Jsme teď v Praze v podstatě jako uprchlíci. Nikdy jsme si nemysleli, že toto bude realita i pro nás na Ukrajině,“ přiznává.

„Až se vrátím zpět“

Doma teď hrát nemůžou. Hostovali už v Rize nebo Vilniusu, z Prahy míří do Mnichova a Berlína. „Sílu jít na jeviště a hrát nacházíme v lidech, kteří zůstávají na Ukrajině. Máme ji od našich vojáků, kteří za nás bojují a umírají. Je to náš umělecký vklad do budoucího vítězství Ukrajiny,“ říká jedna z členek souboru Svitlana Štanková.

Jeviště za bojové linie vyměnili i někteří jejich kolegové a lidé z divadla. Například herec Dmytro Olijnyk. „Po začátku invaze jsem se také dobrovolně přihlásil. Teď jsem tady, abych mluvil o válce, a vnímám to jako svoji misi. Až se ale vrátím zpět, pokud to bude nutné, vezmu opět zbraň do ruky a budu bránit svoji rodnou zemi Ukrajinu,“ uvedl.

Autorka hry Natalija Vorožbytová podle vlastního scénáře natočila v roce 2020 i stejnojmenný film. Ucházel se za ukrajinskou kinematografii o Oscara. Nedávno ho uvedla i Česká televize.