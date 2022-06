„Architektura je blázinec,“ myslí si Eva Jiřičná, laureátka Pocty České komory architektů

Porota, v níž zasedli architekti a novináři zabývající se tímto oborem, také vyzdvihla, že Eva Jiřičná „díky svrchované znalosti technologií“ a „schopnosti naslouchat“ přichází „s nejefektivnějšími řešeními“. „Eva Jiřičná architekturu miluje a své profesi dělá tu nejlepší službu,“ nepochybuje Česká komora architektů.

Ve stavitelství Jiřičná podle porotců nedělá rozdíly mezi malými a velkými úkoly, komplexně přistupuje k židli či stolu i kongresovému centru. „Architektura mi připomíná jednu takovou legrační příhodu. Sedla jsem si na letišti do taxíku a komentovala jsem počasí. A taxikář na to řekl: ,Paní, jednou prší, jednou fouká vítr, jednou svítí slunce. Je to blázinec!‘ A v architektuře je to také tak – jednou svítí slunce, jednou prší. Je to blázinec,“ poznamenává k šíři své tvorby Jiřičná.

Navrhovala londýnské muzeum i kostel pro Havla

Mezi její významné autorské realizace patří například interiérové úpravy Victoria & Albert Museum v Londýně nebo autobusový terminál Canada Water tamtéž. „Ta stanice byla v oblasti, kde ji nikdo nechtěl, takže když jsme náš projekt prezentovali lokálnímu obyvatelstvu, říkali: My nechceme nikam jezdit a nechceme, aby někdo jezdil k nám. My tady chceme mít pokoj,“ uvádí architektka Canada Water jako příklad toho, že architektura nemusí být vždy přijímána s nadšením. Alespoň ne zpočátku.

Její portfolio zahrnuje také interiéry obchodních firem Joseph, Boodles, Joan & David nebo vchod obchodního domu Harrods, schodiště v Somerset House a Tiffany Galerie v New Yorku. V Česku je rukopis Evy Jiřičné rozpoznatelný na hotelu Josef na Starém Městě v Praze, nové oranžerii v Královské zahradě Pražského hradu či v úpravě kostela svaté Anny pro Nadaci Vize 97 Václava a Dagmar Havlových.

Spolupráci s prvním českým prezidentem označuje za nezapomenutelnou. „Potkala jsem Václava Havla, když dostal doktorát v Oxfordu, a on mi pošeptal, že by chtěl najít v Praze malý kostelíček, kde by mohl pokračovat ve svých ekumenických konferencích. A za tři neděle takový kostelíček našel. Potom jsme se dlouhým a úporným způsobem snažili dostat povolení, ale nakonec se to podařilo a jsem za ten projekt velice vděčná,“ přiznává.