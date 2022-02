Ruský útok vrací svět zpátky, obávají se akademici. Původem ruský šéfdirigent připomněl rok 1968

„Ruský útok na Ukrajinu a lži, které se o něm šíří, musí přestat dřív, než se zbytek světa ocitne uprostřed dalšího válečného konfliktu. Nesmíme mlčet a sledovat, jak se historie opakuje tak jako v roce 1956, v roce 1968 a v dalších okamžicích před tím i poté. Nositelé smrti a ničení musí být hnáni k odpovědnosti a musí být zavrženi,“ prohlásil dirigent Semjon Byčkov.

Připomněl tak vpád sovětských okupačních vojsk do Maďarska a Československa.

Byčkov se narodil v Petrohradě (tehdy v Leningradě v Sovětského svazu) a v polovině sedmdesátých let emigroval do Spojených států. Od osmdesátých let žije v Evropě. Českou filharmonii vede od sezony 2018/2019.

Před časem v rozhovoru pro ČTK uvedl, že si dobře pamatuje 21. srpen 1968, kdy se vrátil z prázdnin a v novinách četl o tom, že sovětská armáda a vojska dalších zemí Varšavské smlouvy jsou „na prosbu bratrských soudruhů“ v Československu. „Naše učitelka dějepisu, členka komunistické strany, neřekla svůj názor. Ale v očích měla takový pocit studu, že na to nikdy nezapomenu,“ vzpomínal.