Přetočené scény, trýznivé verše i tóny naděje. Útoky z 11. září se výrazně otiskly do kultury

Formou muzikálu se s dědictvím teroristických útoků vypořádali Irene Sankoffová a David Hein v produkci Come from Away. Těžiště děje leží v den ataku nikoliv na Manhattanu, ale v odlehlém Newfoundlandu, kam ale přistane kvůli uzavření vzdušného prostoru osmatřicet letadel, které znásobí populaci ostrova. Kritici na muzikálu ocenili folklórní prvky, stejně jako silné emocionální jádro a příběh lidské sounáležitosti v trýznivých časech.

S následky útoků, při nichž zemřely tisíce lidí, se vypořádávali také divadelní autoři. Inscenace z pera Wajahata Aliho The Domestic Crusaders vypráví příběh americké muslimské rodiny s kořeny v Pákistánu v letech po zářijových útocích. Válečná reportérka Anne Nelsonová se ve hře The Guys zabývá osudy hasičů, kteří zahynuli při zásahu ve věžích obchodního centra.

Tvůrci se neomezovali pouze na vizuální zásahy do existujících děl, ale v reakci na teroristické útoky se snažili o nabídku vlastního pohledu a interpretace. Například autor televizního dramatu Západní křídlo a oceňovaný scénárista Aaron Sorkin se prostřednictvím speciální epizody tři týdny po útocích vyjadřoval k tématu terorismu a upozorňoval na to, že jej nelze zaměňovat s islámem.

Přizpůsobit se realitě po jedenáctém září musela i televizní tvorba. Dvojčata zmizela z úvodní znělky Rodiny Sopránů, některé stanice vyřazovaly epizodu Simpsonových Město New York vs. Homer Simpson či vystříhávaly scény s budovami WTC.

Literatura

Kromě literatury faktu zachycující události kolem jedenáctého září vznikla také díla beletristická, v nichž postavy prožívají osudný den a musí se vypořádat s jeho následky, či poezie odkazující k teroristickým útokům.

Mezinárodní PEN klub v roce 2003 ocenil třicetistránkovou novelu The Caribou Herd australského spisovatele Milese Hitchcocka, v níž senior s demencí letí do New Yorku v den útoků a vzpomíná na 20. století. Pozornost kritiků získal román Když byl bůh králík, debutové dílo Sarah Winmanové, v němž hlavní hrdinka zápolí s myšlenkou, že její milovaný bratr 11. září zahynul.

Bezprostředně v místě tragických událostí se odehrává román Frédérica Beigbedera Windows on the World. Dílo se jmenuje podle restaurace nacházející se ve 107. podlaží severní věže WTC. Kritici knihu ocenili pro její „odvážné a dojemné zprostředkování“ posledních momentů otce a jeho dvou synů.

Vřelého přijetí kritiků se dostalo románu Claire Messudové Císařovy děti nemají šaty, jenž se odehrává na Manhattanu v měsících předcházejících teroristickým útokům. V knize Philipa Rotha Jako každý člověk se protagonista ze strachu po jedenáctém září stěhuje do New Jersey.

Sandhya Shuklaová z Univerzity ve Virginii, která se ve svých kurzech dopady 11. září na literaturu a kulturu obecně zabývá, v plejádě beletrie upozorňuje na román Nizozemě z pera Josepha O'Neilla, o němž se v minulosti s nadšením vyjádřil také americký exprezident Barack Obama. „Tento román značil posun k závazku multikulturní společnosti a novému světu,“ míní Shuklaová.

„Příběhy jsou s přibývajícími roky od útoků bohatší a různorodější. Nyní máme výhodu, že vidíme dlouhodobé efekty jedenáctého září a americkou odpověď na něj,“ konstatuje dále lektorka.

Jedenácté září 2001 se ukázalo být silným motivem pro řadu básníků. Polská nobelistka Wisława Szymborska v básni Fotografie z 11. září (sbírka Okamžik) zachycuje moment, kdy zoufalí lidé páchali sebevraždu skokem z mrakodrapů. Šest slok se inspiruje fotografiemi, jež tyto chvíle zaznamenaly.

Zkázu útoků zaznamenal ve verších Anything Can Happen také irský nobelista Seamus Heaney, kolaps jednoho patra na druhé přenesl na papír v básni Curse držitel Pulitzerovy ceny za poezii Frank Bidart. Nad globalizovaným světem po jedenáctém září se pět let po katastrofě ve sbírce Inventory zamyslela kanadská básnířka Dionne Brandová.

Hudba

Hudebními tóny své verše a elegie za oběti jedenáctého září rovněž doprovodila celá řada autorů. Například jen „boss“ amerického rocku Bruce Springsteen se teroristickým útokům přímo věnuje v desítce písní na albu The Rising, v nichž převážně reflektuje trýzeň pozůstalých.

Svědkem pádu obou věží byl před dvaceti lety frontman a zakladatel kapely My Chemical Romance Gerard Way, kterého hrůza toho dne inspirovala k napsání skladby Skylines and Turnstiles a samému založení řečené formace. Ztrátou lidských životů se v písních Undivided či Another Reason to Believe zabývají Bon Jovi.