Graffiti, které by chtěl mít na domě každý

Když se na něčím domě nebo veřejném majetku objeví graffiti, nebývá to důvod k radosti, už kvůli nákladům na odstranění nechtěného uměleckého výlevu. Ovšem pokud autorem dílka není Banksy. To je pak možné graffiti vydražit za miliony a úředníci je zakrývají ochrannými deskami, jako třeba v Lowestoftu, kde Banksy „řádil“ letos v srpnu naposled. Část jeho tvorby už stihli ale poničit vandalové. Britský streetartový umělec, jemuž se už léta daří tajit svou identitu, ve své tvorbě komentuje, mnohdy dost kousavě, politická a společenská témata. Ale také vtipně doplňuje do veřejného prostoru nové kontexty.