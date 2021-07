Chcete zachovat hodnotnou budovu? Vyfoťte si ji, radí autorka knihy Zbořeno

Demonstrace před zbořením nezachránily ani brutalistní Transgas. Komplex budov na Vinohradské třídě vznikal na přelomu šedesátých a sedmdesátých let pro potřeby řídicího centra budovaného mezinárodního plynovodu ze Sovětského svazu do Československa a dále do západní Evropy. Plynovodní potrubí bylo dokonce použito i jako tunelové propojení všech tří budov komplexu.

Bečková připouští, že náhled na hodnotu architektury určité stavby se může lišit podle generace. Za generační spor považuje do jisté míry třeba bourání Špačkova doma v Klimentské ulici, proti němuž se, spolu s další, tehdy mladou, generací odborníků a památkářů před téměř třiceti lety stavěla. „Pro starší generaci nebyl dům z roku 1903 vůbec starý. Neshledávali ho nijak super historicky cenným,“ podotýká k domu, jehož zbourání v úvodu knihy označuje za „iniciační zážitek“.

Špačkův dům nechal postavit vrchní pražský poštmistr a někdejší majitel hradu Kokořín Václav Špaček na začátku dvacátého století. Vydržel stát necelých sto let. Na jeho místě najdeme dnes kancelářskou budovu.

Co není chráněno, můžeme bořit

„Byla jsem, a spolu se mnou mnoho lidí mé generace, překvapena, po roce 1989, kdy jsme si mysleli, že už se nebude bezmyšlenkovitě bourat, jako se bouralo v minulém režimu. Najednou jsme zjistili, že se má bourat pěkný zdravý dům a na jeho místě má vzniknout komerční novostavba. Myslím, že ve středu města to byl první takový případ po roce 1989 a vzbudilo to velikou nevoli,“ vysvětluje „iniciační“ význam tohoto bourání Bečková. „A další šok byl, že se proti tomu nedalo vůbec nic dělat,“ dodává.

Nemyslí si zároveň, že by se přístup k památkově nechráněným budovám od devadesátých let nějak významně změnil. I přesto, že se najdou majitelé staveb, kteří si podle ní dovedou vážit architektonické hodnosti, a to i z období minulého režimu. „Obávám se, že princip ,co není chráněno, můžeme zbořit' je stále hrozivější. Investoři vidí příklady demolic jinde, tak už neváhají, vyhlédnou si dům a pak hlava nehlava usilují o jeho demolici,“ míní.

Zachovat staré neznamená odmítat nové

James Woolf z developerské společnosti Flow East argumentoval v roce 2011 proti hlasům, které chtěly zastavit zbourání rohového domu na Václavském náměstí, těmito slovy: „Musíme vyměnit některé nedůležité stavby za nové, které vytvoří život v centru města a udrží Prahu architektonicky významnou.“

Kateřina Bečková upozorňuje, že nové budovy neodmítá, jen se jí nelíbí bourání těch hodnotných. „Ale to vůbec neznamená, že se nemůže stavět nově. My naopak v Klubu Za starou Prahu, ač ten název by tomu neodpovídal, jsme milovníky soudobé architektury, a když se někde staví, nechceme, aby se stavělo historicky nebo v napodobivých slozích,“ říká.

Aspoň fotku na památku

Na předsádku knihy sepsala sedm kroků pro ty, kteří by se chtěli případně angažovat v záchraně budovy, pokud si ji vyhlédl investor, jehož nemůže zastavit žádná památková závora. Šance na úspěch nicméně sama autorka vidí bledě.

„Nechci být pesimista, ale nepodaří se to skoro nikdy. U mnoha staveb byly ze strany aktivistů připraveny různé interpelace na magistrát, byly organizované petice, demonstrace. A nebylo to nic platné,“ konstatuje.