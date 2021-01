Kvalitní příběh nemusí stát moc, můžeme konkurovat americké produkci, věří scenárista Baldýnský

„Můžeme si vybrat, jestli strávíme dvě hodiny života tím, že se budeme dívat na něco, co stojí desítky milionů korun a pracovaly na tom desítky nebo stovky lidí, v Americe tisíce. Anebo jestli budeme koukat na to, jak jeden pán sedí u počítače, hraje videohru a mluví o tom, co zažívá. Pro spoustu lidí je ten pán zábavnější a zajímavější a možná i smysluplnější způsob, jak ten čas strávit,“ upozorňuje kreativní producent ČT na konkurenci platforem jako Twitch.

Češi se nejvíc smějí sami sobě

O seriálu ČT Láska za časů korony, pod nímž je Baldýnský podepsaný, říká, že je to nejrychlejší seriál v českých dějinách. „Od nápadu to natočit do klapky to bylo okolo tří týdnů, včetně schválení, což normálně trvá tři roky,“ popisuje. Rychlosti prý pomohl i mladý tým, pro nějž nepředstavovala překážku práce s moderními technologiemi. Samotné natáčení následovalo po otestování celého štábu, s rouškami a změřenou teplotou.

Z tvůrčího hlediska je Baldýnský podle svých slov nejvíce ovlivněný britským humorem. Za mýtus považuje, že lze definovat humor český. Vedle právě populárních děl ovlivněných ostrovním humorem se totiž tuzemské publikum směje i „přesnému opaku“, kupříkladu Kameňáku. „Češi se víc smějí, když poznají, že je to o nich. Americké sitkomy jsou možná lepší a jejich funkčnost – ‚smíchovost' – je vyšší, ale myslím, že Čecha víc pobaví, když pozná souseda, tím je to český humor,“ uvažuje scenárista.