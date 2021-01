Z Hlavy medúzy jde strach, ukáže detektivní minisérie ČT

Napjaté atmosféře pomáhá i charakter Dvořákova detektiva Davida, který nepatří mezi výřečné postavy. Herec to kvituje: „Nejsem přítelem ukecaných věcí. Bolest českých seriálů je ta, že se musí všechno říct. Myslím, že spousta věcí se dá zahrát,“ věří a oceňuje, že Renč svolil k drobným úpravám ve scénáři Petra Hudka. „Držel jsem to schválně úsporněji. Uvidíme, jestli se to povedlo, nebo ne,“ dodává Dvořák.

Štáb si při natáčení nechal radit od odborníků, aby se co nejvíce přiblížil skutečnosti. „Když běží herec s pistolí a někoho zatýká a v životě neviděl, jak se to dělá, tak je to naivní,“ komentuje Renč. Na place se tak pohybovali kriminalisté, chemici či forenzní týmy. Zároveň ale tvůrci museli hledat balanc mezi uměleckým dílem a realitou. „Někdy mezi námi byly spory, kdy se od faktů musím oprostit a oni trpěli, že se jich nedržím,“ připouští režisér.

Premiérový díl osmidílné minisérie Hlava medúzy můžete sledovat v pondělí 11. ledna od 20:10 na ČT1.