Ze psaní se stala terapie. Anna Geislerová ztvárnila Boženu Němcovou v nové sérii i audioknize

„Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova as za dvě stě let, anebo ještě později, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší,“ přála si Božena Němcová ve své korespondenci.

Tři stovky listů se dochovaly, ačkoli skoro každý končí prosbou o zničení. Byla totiž pod neustálým policejním dohledem a dopisy jí kontrolovali. Některé se ztratily a část jich zlikvidovala ona sama. „Do poslední chvíle pořád věřila, že někde na ni čeká ta láska, absolutní svoboda. Pak přichází s takovou hořkostí, ale je to stejně silné,“ říká o dopisech Geislerová.

Cesta do jiného světa

Němcová ve svých dopisech zdůrazňovala, že musí psát, protože jakmile sedne k psaní, může žít v jiném světě. Psaní korespondence i povídek pomáhalo zvládat její těžký osud.

Na odpor a nepochopení přitom narážela nejenom u svého muže, ale především u tehdejších úřadů. Přátele byla nucena často v dopisech prosit o pomoc. Dalším nepřítelem se stala chudoba. „I to je součást jejího literárního díla,“ připomíná Orozovič.