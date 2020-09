Televizním cenám Emmy kraloval seriál Watchmen. Moderátor večer překřtil na „Pandemmys“

Video of Jimmy Kimmel's 2020 Emmys Mono-logue

Vítězný „Boj o moc“ a kritika Trumpa

Jako nejlepší dramatický seriál vybrala americká televizní akademie velmi aktuální Boj o moc (Succession). Tvůrce Jesse Armstrong využil příležitost i ke kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa za „mizerné“ zvládnutí epidemie covidu-19 ve Spojených státech. Oceňovaný snímek patří rovněž do produkce HBO.

Kritice se prezident Trump nevyhl ani z úst moderátora Jimmyho Kimmela. Režie jeho slova doplňovala záběry zaplněného hlediště, když se ale náhle v publiku objevil i samotný Kimmel, tak moderátor prozradil, že jde pochopitelně o archivní videa a on mluví k prázdnému studiu. „Tohle není mítink Donalda Trumpa,“ dodal.

Do současného prezidenta se pak strefil ještě před oznámením ceny pro nejlepší soutěžní reality show. „V minulosti tuto kategorii nevyhráli třeba ti, co se později stali prezidenty Spojených států amerických,“ žertoval s odkazem na pořad The Apprentice, ve kterém Trump dlouhé roky účinkoval.

Apel k volbám i zmínka o policejním násilí

Kimmel také pronesl několik vtipů k blížícím se americkým prezidentským volbám, zároveň ale prostor využil i k vyburcování svých krajanů k účasti v nich. K moderátorovi se přidali i někteří hvězdní hosté. Někteří čerství laureáti připomněli i důvody letošních protestů proti policejnímu násilí a rasové nerovnosti ve Spojených státech.

Například americké černošské herečky Regina Kingová, která dostala Emmy pro nejlepší herečku v hlavní roli v minisérii za seriál Watchmen (Strážci), a Uzo Adubaová, oceněná ve vedlejší roli za minisérii Mrs. America, vzdaly hold černošské zdravotnici Breonně Taylorové. Tu zastřelila policie v březnu při sporném zásahu v jejím bytě.