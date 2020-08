Babiš slíbil divadlům podporu. O zmírnění karantén pro herce bude jednat s hygieniky a epidemiology

To je ostatně reálná zkušenost, kterou učinilo Hudební divadlo Karlín. Poté, co vyšlo najevo, že jeden člen souboru, byť byl bez příznaků, se nakazil covidem-19, muselo jít dalších 120 lidí na testy. Když ty prokázaly nákazy dalšího člověka, muselo celé divadlo do karantény.

Premiér Babiš podle ředitele Divadla Broadway Oldřicha Lichtenberga slíbil zmírnit pravidla tak, aby nemoc jednoho pendlujícího herce nezastavila činnost několika divadel. „Herec, který přišel do kontaktu s jiným nakaženým hercem, by mohl zlikvidovat třeba deset divadel,“ upozornil.

Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) by měli o podmínkách provozu divadel jednat s epidemiology a hygieniky ve čtvrtek. Ředitelům divadel, s nimiž se ve středu sešel, podle Lichtenberga premiér řekl, „že podporuje, aby se hrálo s minimálními dopady“. Sami divadelníci by uvítali možnost limitované karantény pro herce, což by bylo podobné jako u sportovců.

Zástupci pražských soukromých scén po setkání s premiérem Babišem konstatovali, že na podzim začnou hrát. „Dohodli jsme parametry divadel tak, aby i ta větší divadla mohla vytvořit speciální sektory pro 500 lidí. To znamená, že jsme schopni udělat kapacitu až 2500 diváků. Podmínky jsou pro nás přijatelné. Zůstávají otevřené šatny a bary, ale platí roušky. Není to samozřejmě pro divadlo ideální, ale budeme to respektovat,“ sdělil Lichtenberg, jehož Divadlo Broadway nehraje od 8. března.

Soukromým divadlům chybějí peníze. Kritizují proto Zaorálka

Ředitel Divadla Bez zábradlí Karel Heřmánek se zmínil o financování soukromých divadel, ale podrobně o tom podle Lichtenberga zástupci divadel s předsedou vlády nejednali. „Je to letitý problém všech soukromých divadelních subjektů. Za dvacet let, co jsme v paláci Adria, jsme dostali necelých 75 milionů korun. To není ani tolik, kolik Divadlo na Vinohradech dostává za rok. Naše scéna závislá na příjmech ze vstupného se tak kvůli koronaviru ocitla nad propastí,“ upozornil Heřmánek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v úterý spustilo programu COVID –⁠ kultura. Zástupci pražských divadel po schůzce s premiérem Babišem odjeli za ministrem Karlem Havlíčkem (za ANO), od kterého chtějí slyšet, jak dalece se program týká soukromých divadel.