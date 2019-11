Klip týdne: S Numbers představují Mydy (Rabycad) svou transformaci a nový směr

Mydy (Rabycad) je česká hudební skupina z Prahy vzniklá v roce 2012. Hraje fúzi electroswingu a dalších stylů elektronické hudby, kterou sama nazývá glamtronic. „… jde o zábavný, chytlavý ale přitom propracovaný a inteligentní electropop s řadou odkazů na různé retro styly.“

Podle jejich slov v sobě glamtronic spojuje dva hlavní prvky, kterými se skupina vyznačuje. Jedním je „glam“ s odkazem na velkolepost a prezentaci glamových kapel 80. let ztělesněnou například ve filmu Velvet Goldmine a druhým je mix současné elektronické hudby.

Teprve jako druhá česká kapela v historii vystoupili na festivalu Glastonbury v Anglii.

Po vydání alba Numbers a koncertu v pražském Foru Karlín 22. listopadu 2019 kapela změnila název a nyní vystupuje pod jménem Mydy.



Členové:

Žofie Dařbujánová

Mikuláš Pejcha

Nèro Scartch

Jan Drábek

Tomáš Konůpka

Ondřej Slánský



Diskografie:

Let Your Body Move, 2013

Glamtronic, 2015

Just Dance, 2016 – singl

M.Y.D.Y., 2017

Live at Colours of Ostrava, 2018

Numbers, 2019



