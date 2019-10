Obraz od Mistra vyšebrodského oltáře půjde do dražby. Chtěla ho Národní galerie, jednání selhalo

Nadační fond má povolení k trvalému vývozu obrazu připisovaného Mistru vyšebrodského oltáře do zahraničí, takže ho v dražbě, která má proběhnout do konce roku, může prodat i sběratelům či investorům z jiných zemí. Ve sbírce Národní galerie zřejmě nebude – přinejmenším ne před aukcí.

„Kvůli nekončícím diskusím o ceně se jednání zastavila na mrtvém bodě,“ řekla mluvčí fondu ke krachu rozhovorů s Národní galerií. Ta byla ochotná za obraz dát 65 milionů korun, na jaře jej chtěla představit veřejnosti. Historik Jan Royt letos na jaře uvedl, že je to výjimečné dílo a stát by ho měl koupit za jakoukoli cenu.

Stát by se mohl zapojit do dražby

Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva kultury dala najevo, že i přesto, že majitel obrazu připravuje dražbu, může jej nakonec koupit stát. Ministerstvo sice nevyhovělo návrhu památkářů na vyhlášení obrazu kulturní památkou, ale to bylo podle Hrušové proto, aby neodradilo další vlastníky významných děl.

Míní, že kdyby byl každý takový obraz po dovezení do Česka prohlášen za památku, způsobilo by to, že „významné předměty kulturní hodnoty by nebyly na území republiky dováženy a tímto zásahem by byl fakticky zničen trh s kulturními statky“.

Vzhledem k charakteru díla by podle ministerstva mohl být stát jediným potenciálním kupcem. Úřad by peníze na jeho zakoupení mohl vyčlenit, pokud by byla cena přiměřená okolnostem. „Z neprohlášení daného díla za kulturní památku tedy nevyplývá, že by ministerstvo kultury nemělo o předmětné dílo nadále zájem,“ ujistila Hrušová.