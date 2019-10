Začíná to okřiknutím, končí fackou. ČT odvysílá dokument o domácím násilí na seniorech

Co vás vedlo k tomu věnovat se po násilí na ženách a mužích právě seniorům?

Ivana Pauerová Miloševič: Bylo logické přemýšlet jako o dalších v řadě o dětech nebo seniorech. Rozhodli jsme se začít seniory.

Na výzvu se pro natáčení dokumentu přihlásilo zhruba sto lidí, jejichž příběhy se staly osou scénáře. Podle čeho jste nakonec vybrali pět protagonistů?

Ivana Pauerová Miloševič: Vybrali jsme jich pět, ale natáčeli jsme nakonec se čtyřmi. Příběhů bylo více než sto, jenomže ty ostatní se týkaly spíše otázky šmejdů či domova důchodců, což jsou, jak se ukázalo, témata pro případné další filmy.

V čem jsou podle vás, pane Lormane, senioři od svých blízkých nejohroženější?

Jan Lorman: My senioři jsme velmi zranitelní, pokud se naruší mezilidské vztahy. Když ztratíte důvěru ať už k těm nejbližším, anebo k někomu, kdo o vás pečuje, může to být i profesionální zdravotník nebo pečovatelka.

Co tu ztrátu důvěry může způsobit?

Jan Lorman: Buď to je to záměrné, tedy že ten člověk cílí na majetek a snaží se staršího člověka zmanipulovat, aby udělal něco, co by sám o své vůli neudělal. Anebo je to i obrana pečujících, protože už nezvládají nároky péče a potřebují vyslat signál, že už nemůžou. Takže pak řeknou: Prosím tě, mami, buď tak hodná a prostě seď, nemluv a nedělej nic.

Věta „Mami, seď tady, buď hodná a nic neříkej“ je sice nepěkná a nevhodná, ale pořád ještě není za hranou, nebo ano?

Jan Lorman: Je přiblížením k hraně, protože násilí obvykle začíná ztrátou respektu. Úvahami typu „Ty jsi stará“, „Prosím tebe, už tomu nerozumíš“ nebo „Nepleť se nám tady do toho“. To bývá začátek, po němž následují další stupně, to znamená psychický a třeba i fyzický nátlak. Péče nebo podpora, kterou starý člověk očekává, najednou nepřijde nebo přijde způsobem, který tomu člověku působí bolest.

Takže primárně v těchto případech nejde o majetek?

Jan Lorman: Násilí na seniorech hodně souvisí s majetkem, ale nejen s ním. Vypovídá prostě o krizi ve vztazích, že už starý člověk překáží něčemu, co mladý člověk potřebuje.

Ivano, ověřovali jste slova seniorů, s nimiž jste natáčeli? Jestli si někteří trošku nevymýšleli, aby byli zajímaví nebo protože si chtěli popovídat s filmaři.

Ivana Pauerová Miloševič: Ukázalo se v terénu a při rešerších, že tahle pochybnost se objevuje. Co říká senilní babička, co říká bláznivý dědeček. Samozřejmě, že jsme si informace ověřovali, mluvili jsme s lidmi z rodiny, z obce. Snažíme se tímto filmem trochu posunout optiku vnímání stáří. Je tu sice nějaká legislativa a její implementace do reality, ale my ukazujeme i další otázky samoty, peněz a spousty dalších aspektů.