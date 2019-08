Co bude po smrti? Pro Tutanchamona připravilo Národní muzeum multimediální show

Posmrtný život je také těžištěm nové výstavy. V její první, archeologické části se návtěvníci prostřednictvím předmětů seznámí s představami, jaké měli staří Egypťané o tom, co je po smrti čeká. Druhou část autoři pojali jako multimediální projekt. Představuje příběh mladého Tutanchamona a objev jeho hrobky v Údolí králů Howardem Carterem.

K vidění jsou ale i reálné předměty. Jedním z nejvzácnějších vystavených exponátů z Náprstkova muzea je takzvaná pražská rakev, jak se v egyptologických kruzích nazývá bohatě zdobená pohřební schránka Anchefenchonsua. Ze stejných sbírek byla zapůjčena i mumie členky thébské aristokracie Taikašet.

Manželské hádky jsou staré jako Egypt

Výstava má nicméně ambici ukázat víc než jen mrtvé schránky, autoři chtějí, aby si lidé odnesli prožitek. „Cílem je, aby si představili, jak staří Egypťané svět vlastně vnímali,“ shrnul spoluautor výstavy Sandro Vannini, jehož fotografie ožívají na multimediální výstavě a také doprovázejí i publikaci Tutanchamon: Cesta podsvětím, jež k výstavě vyšla.

Návštěvníci se ale dozvědí i o životě obyčejných Egypťanů tady na zemi. A o problémech, které řešili a jež se za tisíciletí zase tolik nezměnily. Například na keramickém střepu z třináctého století př. n. l. si můžou přečíst dopis o manželském sváru mezi královským řemeslníkem, jeho manželkou a tchyní. Je jedním z mnoha předmětů, které Národní muzeum získalo díky egyptologovi Jaroslavu Černému. Jeho přínos připomíná závěr instalace.

Výstava Tutanchamon RealExperience zůstane přístupná do konce ledna 2020 a je součástí širšího projektu ke stému výročí české egyptologie. Příspěvkem k němu jsou také výstavy Mezi Prahou a Káhirou v Karolinu (do 8. září) a Na březích Nilu v Náprstkově muzeu (do konce února). Program vyvrcholí příští rok v červnu výstavou Sluneční králové.