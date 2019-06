Od dvou karnevalů po sto smyčců. Začíná festival Smetanova Litomyšl

Na co se při zahajovacím koncertu na zámeckém nádvoří v Litomyšli mohou posluchači těšit?

JH: Programem je česká hudba. Samozřejmě hrajeme Smetanu, jeho poslední dokončenou skladbu Pražský karneval. Je velice smělá. Skládal ji už hluchý. Málo se hraje, protože je spojena s pověstí, že Smetana už nebyl duševně v pořádku. Já si myslím, že v pořádku byl a že ta skladba je velmi progresivní, mimořádně pozoruhodná. Pak hrajeme ještě Dvořákův karneval a Janáčkova Tarase Bulbu. Mezi tím je Čajkovského houslový koncert s koncertním mistrem České filharmonie Josefem Špačkem.

Na úvodní koncert už lístky nejsou. Dají se ještě sehnat místa na jiná představení?

VS: Letos jsme dali na trh třicet dva tisíc vstupenek, což je dosud nejvíce. A zhruba deset procent jich ještě k dispozici je. Nejen na pořady komorní hudby mimo zámecké nádvoří, ale dokonce jsou vstupenky i na zámecké nádvoří, třeba ještě na pátek na Svatou Ludmilu, velké Dvořákovo oratorium. Máme i vstupenky, k našemu velkému překvapení, na triptych Giacoma Pucciniho či na Hry o Marii Bohuslava Martinů. Hrajeme také Lady Macbeth Mcenského újezdu, velmi smělé dílo Dmitrije Šostakoviče.

Jedním z největších taháků letošního ročníku je opera Charlotte. Můžete toto dílo více představit?

VS: Aleš Březina je autorem několika soudobých oper. Hráli jsme jak Toufara, tak Zítra se bude o osudu Milady Horákové. A teď je to Charlotte, tříbarevná hra se zpěvy o osudu židovské malířky, která zahynula v Osvětimi a zanechala jako svůj odkaz zhruba sedm set děl, v nichž zachycuje své dospívání a nástup nacismu k moci. Na toto téma mezinárodní autorská trojice vytvořila operu a my jsme se zařadili do jejího premiérového turné, které obsahuje ještě Amsterdam, Tel Aviv, pražské Národní divadlo.

Zmiňme i dva body programu na konci festivalu: 6. července Sólo pro sto smyčců a na závěr pak koncert nazvaný Velké finále.

VS: Když jsem připravoval první Sólo pro sto smyčců, shromáždil jsem tolik zajímavé hudby, že mi přišlo škoda ji dál nevyužít. A při Velkém finále se rozloučíme s festivalem slavností, podtitul je Musica Festiva, tedy hudba slavnostní k mimořádným protokolárním obřadům, ke svatbám, ale i třeba ke sportovním událostem. A zazní i zajímavá filmová muzika.