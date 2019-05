Divoký odsun a venkovské masakry. Bohdan Sláma natáčí drama Krajina ve stínu

Krajina ve stínu vychází ze skutečných událostí, které se odehrály v pohraniční oblasti Vitorazska v období třicátých až padesátých let minulého století. Pro každého ve vsi bylo vždy důležité zasadit, sklidit, přežít zimu a vychovat děti, žít s ostatními. Najednou je ale nutné vybírat si strany a trestat nepřátele. Je třeba si vybrat, kdo je Rakušan, Němec a kdo je Čech. Autorem scénáře je Ivan Arsenjev.

Oblast Vitorazska s českými obyvateli byla do roku 1920 součástí Rakouska, poté ji na základě územního dělení po první světové válce získalo Československo. V dalším světovém konfliktu bylo Vitorazsko připojeno nedobrovolně k nacistické Říši. V roce 1945 pak Češi v obci Tušť popravili čtrnáct svých krajanů obviněných z kolaborace. Další dramatické změny přišly s nástupem komunistů k moci.

Malý člověk uprostřed dějin

„Zajímá nás, jak malý člověk obstojí uprostřed dějin, které se přes něj valí. Příběh vypráví o postavách, které navzdory všemu nerezignují, dokážou neztratit své lidství, a to z nich činí hrdiny. Některé aspekty těchto situací se opět vracejí a to nás musí neustále vést k pozornosti a ostražitosti. Musíme si klást otázku, jak bychom se v podobných situacích zachovali my sami,“ říká režisér Bohdan Sláma, který je držitelem několika Českých lvů.