17. listopadu bude Fany při tom. Nový animovaný film odvypráví pád železné opony

Snímek se odehrává na podzim roku 1989. Desetiletá Fany z východoněmeckého Lipska hledá kamarádku, která se po prázdninách nevrátila do školy, protože s rodiči emigrovala. Fany je ale svědkem i skutečných událostí, například lipské demonstrace, která vedla k pádu Berlínské zdi.

Vzpomínky na pád železné opony má i skladatel filmové hudby André Dziezuk. Události sledoval v lucemburské televizi. „Pro mě to byl výjimečný moment. Pořád před sebou vidím obraz Rostropoviče, jak v roce 1989 hraje na violoncello pod Berlínskou zdí. Tak rád jsem tehdy sledoval, jak ta zeď padá,“ vzpomněl si komponista.

Český producent by rád spolupracoval se školami. Animovaný film podle něj může doplnit učebnice dějepisu. Snímek by měl jít do kin 17. listopadu, v den 30. výročí sametové revoluce.