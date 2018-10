Recenze: Astronaut je také jenom člověk. Příběh o cestě na Měsíc je ale božský

Zatímco mise Apollo 13, která se na povrch Měsíce ani nedostala, se dočkala zfilmování už před dvaceti lety, nejslavnější a nejdůležitější let Apolla 11 se dočkal maximálně nějakých televizních rekonstrukcí. Důvodem, proč se filmaři do adaptace událostí roku 1969 úplně nehrnou, může být i skutečnost, že i když je první přistání na Měsíci velkou událostí, chybí jí drama, skoro by se chtělo říct, že když smázneme její historický význam, byla to docela nuda. Mise se totiž odehrála bez komplikací.