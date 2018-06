Má vlast pod širým nebem. Taneční projekt bratří Bubeníčků živě na ČT

„Jedná se o umělecký projekt, který chce významně přispět svou uměleckou hodnotou k oslavám vzniku Československa. Cyklus šesti symfonických básní je dílo, které je zvoleno pro oslavu vzniku republiky příznačně. Bedřich Smetana vytvořil Mou vlast v době dozvuků českého národního obrození, které bylo završeno o třicet let později vznikem samostatného československého státu,“ popsali projet oba bratři.

Jiří a Otto Bubeníčkovi, kteří více než dvě desítky let tančili v prestižních zahraničních souborech, před dvěma lety ukončili svoji aktivní kariéru na pódiu. Oba se ale baletnímu umění věnují dál. V případě Mé vlasti je Jiří režisérem a dramaturgem, Otto se podílel na návrhu kostýmů a výpravě.

Nápad přišel v letadle

Zadání Prahy bylo ztvárnit dílo, které by konvenovalo stému výročí vzniku republiky, s Mou vlastí přišli Bubeníčkové. Inspirace přišla ve vzduchu. „Byl jsem v Japonsku na jednom představení, a když jsem letěl do Prahy, tak české aerolinky vždy pouští Vltavu. A já jsem si říkal, že by to bylo super tohle udělat. Zavolal jsem bráchovi a Jirka mi řekl, že to uděláme celé, že uděláme Mou vlast,“ vypráví Otto Bubeníček.

„Každá ta hudební báseň má takový malý příběh tak, jak to Bedřich Smetana napsal,“ naznačuje podobu představení Jiří Bubeníček. Tančí členové předních evropských baletních souborů, jakými jsou Zürich Ballett, Royal Swedish Ballet, La Scala, Salzburger Landestheater, Semperoper Ballett, Stuttgarter Ballett, Ballett Dortmund a Balet Národního divadla. Hudební doprovod zazní z nahrávky České filharmonie.