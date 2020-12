Krize ve vedení Hradce Králové pokračuje. Zastupitelé odvolali náměstkyni Pourovou

Pro Hanouskovo odvolání ve veřejném hlasování bylo pouze 16 zastupitelů ANO a ODS, pro Zárubovo 15. Potřeba bylo nejméně 19 hlasů. Koalice ANO, ODS a Změny pro Hradec a Zelených vládla v Hradci Králové od podzimních voleb v roce 2018 a dosud měla v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 19 hlasů. Změna a Zelení mají tři zastupitele.

Po hlasování o Hanouskovi a Zárubovi zastupitelé řešili návrh na odvolání Jiřího Langera (ANO) z pozice radního a zastupitele určeného pro tvorbu územního plánu. Langerovo odvolání navrhl opoziční zastupitel Jan Holásek (HDK). Radním Langer zůstal, když pro jeho odvolání bylo pouze 17 zastupitelů. Z pozice zastupitele pro územní plán však zastupitelé 19 hlasy Langera sesadili.

Holásek návrh na Langerovo odvolání zdůvodnil pomalým postupem tvorby územního plánu. Město jej tvoří deset let a nyní to podle Holáska vypadá, že by mohl být přijat zastupitelstvem nejdříve na podzim roku 2023. „Langer má na této skutečnosti podíl, postupuje nekonstruktivně a zdlouhavě,“ řekl. Langer kritiku odmítl. Připomněl, že tři roky například trvalo získání vyjádření ministerstva obrany k územnímu plánu k území střelnice v Malšovicích.