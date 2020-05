Návštěvy sociálních asistentů v domácnostech jsou i za nouzového stavu nezbytné. Musejí se totiž starat o ty, kteří by to sami nedokázali. Jednou z těch, kdo pomáhají handicapovaným, je i Tereza Šilhavá. Dřív se s kolegy u klientů střídala, teď to jde jen minimálně. To aby riziko nákazy bylo co nejmenší.