V kauze kyjovské pervitinové varny poslal soud recidivistu na deset let do vězení

Muži, který má v rejstříku pět záznamů za majetkovou i drogovou trestnou činnost, hrozila sazba osm až dvanáct let. Soud vzal v potaz i to, že se trestné činnosti dopouštěl ve velkém rozsahu, ale také to, že ji páchal v době podmíněného propuštění. V případu se odvolával pouze Moravanský. Žádal, aby byl rozsudek zrušen a vrácen krajskému soudu, případně aby byl zproštěn obžaloby.

„Zásadní pro uložení výše trestu je to, že obžalovaný je recidivistou. Pohlížet na desetiletý trest jako na nepřiměřeně přísný není možné, odvolací soud jej považuje za zákonný,“ uvedla předsedkyně senátu Martina Kouřilová.

V Kyjově pětice zřídila varnu se stovkami kilogramů chemikálií

Moravanský byl obžalován z nedovoleného přechovávání a prodeje drog ve velkém rozsahu. Podle žalobce patří muž, který měl přezdívku Morman, do skupiny mužů, kteří drogy vyráběli v Kyjově na Hodonínsku, kde měli chemickou laboratoř. Policie tehdy při zásahu našla v domě několik set kilogramů chemikálií potřebných k výrobě pervitinu, ale také potenciálně výbušné látky, na místě zasahovali pyrotechnici.

Velkokapacitní chemickou laboratoř pro výrobu drog podle obžaloby ve svém domě vybudoval František Matura známý jako „Chemik“, pervitin podle obžaloby vyráběl v blíže nezjištěné době od roku 2006 do roku 2019. „Je jednoznačně prokázáno, že v bydlišti Jana Matury se vyráběl pervitin,“ uvedla v úterý soudkyně.