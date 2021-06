Z domů v Kyjově zmizí tuny chemikálií, které zde zůstaly po varně pervitinu

Chemikálie zůstaly v objektech na třídě Komenského. „Na místě zůstaly jednotky tun chemikálií, nedá se to nyní přesněji odhadnout. Nejsme také schopni klasifikovat, co tam přesně je. Měly by to být z hlediska bezpečnosti ty méně závadné látky, nicméně třeba v rámci vzájemné reakce nebezpečné být mohou,“ uvedl Zdražil.

Doplnil, že součástí prací odborné firmy je i vypracování soupisu chemikálií a jejich počet. „Víme, že tam jsou i různé tlakové lahve, více než dvě desítky. Ty půjdou pryč primárně, protože mohou sloužit jako akcelerátor v případě nějakého úniku,“ uvedl mluvčí.

Odvoz chemikálií uzavře dopravu

Práce na vyklízení a likvidaci budou podle něj stát více než dva miliony korun, hradit je bude město. Asi 180 tisíci korunami se na likvidaci bude dotací podílet kraj, podle mluvčího se to ale ještě může změnit a kraj by mohl přispět více.

1/2 Dnes začíná uzavírka části třídy Komenského v Kyjově. Tři desítky policistů budou regulovat dopravu i střežit prostor kolem objektu, ze kterého budou odváženy nebezpečné látky.#policiejmk pic.twitter.com/4as88zTOkJ — Policie ČR (@PolicieCZ) June 21, 2021

V místě bude po dobu prací dopravní omezení, třída Komenského bude uzavřena od křižovatky s Nětčickou po sídliště Zahradní. Policejní mluvčí Pavel Šváb na webu uvedl, že na opatření se budou podílet více než tři desítky policistů. „Do uzavřeného prostoru se v tuto dobu dostanou pouze osoby zde bydlící, výjimku mohou dostat i nakupující v tamní prodejně. Kromě toho budeme střežit místo prací a vyžádá-li si to situace, budeme také doprovázet vozidla odvážející chemikálie do místa likvidace,“ oznámil Šváb.

Za velkokapacitní výrobu pervitinu byli pravomocně potrestáni tři muži, soud jim uložil devět až 11 let vězení.