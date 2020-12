Na opravě brněnského nádraží pracují dělníci. Přistaví obchody, zkulturní podchod

Za 60 let podchod k nástupištím zpustl

Opravuje se také podchod brněnského hlavního nádraží. „Měli jsme tady na začátku spoustu suti, několik desítek tun, které jsme museli vyvážet v nočních výlukách. Horší to bylo při betonáži, tam jsme přemýšleli, jak sem dostat směs, nakonec jsme ve zdi vyvrtali otvor přes parkoviště,“ popsala technická ředitelka firmy Firesta Gabriela Šoukalová.

Ještě je potřeba doladit osvětlení. Cestující by podchodem měli na nástupiště znovu procházet do konce prosince. „Podchod byl zřízený v roce 1956, za 60 let existence byl velmi degradovaný. Došlo k poškození nosných vrstev, zatékalo do něj, původní keramické obklady nebyly v bůhvíjakém stavu,“ uvedl ředitel oblastního ředitelství Správy železnic Brno Libor Tkáč.

I příští rok se na nádraží dělníci vrátí znovu, pracovat budou na pátém a šestém nástupišti. Pokračovat budou i ve výpravní budově, na řadu totiž postupně přijde i pravé křídlo.