Potraviny od ledna zdraží, přestože se jim sníží daňová sazba, avizují řetězce

Prouza na brífinku také sdělil, že lze očekávat vyšší ceny nápojů, to podle něj rovněž dodavatelé již oznamují. Poukázal na to, že nealkoholické nápoje budou nově v základní sazbě DPH 21 procent, zatímco nyní byly ve snížené patnáctiprocentní sazbě. Od ledna se podle něj zdražování nejvíce bude týkat mléčných výrobků, jejichž výroba je energeticky náročná. Poznamenal, že vzhledem k očekávanému růstu nákladů firem je zvýšení cen z jeho pohledu obhajitelné.

„Pokud se vláda rozhodla, že chce firmám zvedat náklady, tak je logické, že potravináři vyšší náklady promítnou do cen,“ uvedl Prouza. „Třeba potravinářství je hodně energeticky náročný byznys. Veškeré úspory, které by tu mohly být díky nižší DPH, vláda vymaže zvednutím ceny energií. To je věc, o které se máme bavit, ale nikdo se o ní bavit nechce.“

Ceny potravin v sousedních zemí

Zástupci obchodníků podle ministra Výborného nedali jasnou odpověď na to, proč jsou ceny v Česku výrazně vyšší než v Polsku. Podotkl, že rozdíly v DPH nevysvětlují situaci, kdy nákup v Česku je až o sedmdesát procent dražší než v Polsku. Varšava již dříve zavedla nulovou sazbu DPH na potraviny, která by měla platit do konce letošního roku.

Výborný zopakoval své dřívější vyjádření, že v Česku je trojnásobné množství obchodů na obyvatele než v Německu. Minulý týden uvedl, že v České republice připadá jedna prodejna na 1681 obyvatel, zatímco v Německu na 5700 lidí. V pondělí podotkl, že i to logicky vede v tuzemsku k vyšším cenám.

Výborný dle Prouzy šíří dezinformace. „Potraviny v Česku jsou šesté nejlevnější v Evropě. To, že někdo koupí v Německu výrobek ve slevě a poté udělá stejný nákup v Česku mimo slevovou akci, možná generuje zajímavé mediální titulky, ale neodpovídá to realitě,“ prohlásil. Ministr by podle Prouzy měl ocenit, že se situace zlepšila.