Návrh ERÚ vzbudil zájem o informace o cenách energií. Experti radí vyčkat do konce měsíce a porovnat víc nabídek

ERÚ v úterý oznámil, že dle jeho návrhu regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti vzroste oproti letošnímu roku o 71 procent. Plyn by měl zdražit o devětatřicet procent. „Zaznamenali jsme zvýšený provoz na našich call centrech, lidé se ptali, co to pro ně znamená,“ uvedl mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Odborníci doporučují krátkodobou fixaci do dvou let. „Trend fixovat přetrvává, sílí, zákazníci chtějí mít jistotu. Nejprve chtěli mít jednoleté fixace, teď se vrací k dvouletým,“ podotkl mluvčí Innogy Martin Chalupský.

Na oznámení ERÚ reagují i firmy

Na ohlášené změny cen energií reagují také firmy. Ceny elektřiny pro velké odběratele na hladině vysokého napětí meziročně mají dle návrhu ERÚ stoupnout o 113 procent a na hladině velmi vysokého napětí o 206 procent. V případě plynu je to v průměru 42,5 procenta.

„Jsou obory, kde si firmy mohou dovolit podstatnou část navýšení do cen propsat. Jsou obory, a to se týká bohužel našeho segmentu, kde je prostor minimální,“ konstatuje předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš. Podle něj se to projeví v omezení investic a snížení konkurenceschopnosti tuzemských podniků.

„V okamžiku, kdy nám nejbližší státy za cenu zatížení veřejných rozpočtů podporují své podnikatele a firmy, tak mají konkurenční výhodu proti nám. Pro nás podnikatele už není dostatečný argument, že jsme rozpočtově odpovědní a oni ne,“ doplnil Jaroš.

Zopakovat plošnou dotaci stát ale podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) neplánuje. „To plošné opatření by bylo příliš drahé a pomáhalo by těm, kteří by to zvládli sami,“ řekl ministr. Přesto vidí v návrhu o změnách regulovaných cen energií ještě rezervy.