Výdaje na bydlení rostly poprvé za posledních deset let víc než příjmy, informoval ČSÚ

„Výdaje za bydlení v posledních letech významně rostou. Do roku 2021 byl růst celkových výdajů za bydlení spíše pozvolný. V roce 2022 se však proti předchozímu roku zvedly celkové výdaje o 10,4 procenta. Nejvíce se na tom podílely ceny energií. Za posledních deset let vůbec poprvé rostly příjmy domácnostem pomaleji než jejich výdaje za bydlení,“ řekla Simona Měřinská z ČSÚ. Elektřina a plyn zdražily meziročně o sedmnáct procent, vodné a stočné o pět procent a nájemné o 3,5 procenta. Čisté příjmy domácností se předloni meziročně zvedly o 9,6 procenta.

U lidí v nájmu nejvyšší položku výdajů představovalo nájemné, a to víc než dvě pětiny. V rodinných domech nejvyšší podíl úhrady směřoval za elektřinu a plyn. Celkem to bylo téměř sedmdesát procent výdajů.

Pod hranicí chudoby

Příjmová chudoba hrozí, pokud člověk nemá ani šedesát procent mediánu čistého příjmu. Pro jednotlivce to loni bylo 15 571 korun, tedy o 1516 korun víc než v předchozím roce 2021. Pro dva dospělé byl loňský příjem na hranici chudoby na částce 23 356 korun za měsíc. U samoživitele s jedním dítětem do 13 let to bylo 20 242 korun a se dvěma dětmi nad 13 let pak 31 141 korun. Oba rodiče se třemi dětmi měli hraniční částku 43 598 korun.

Pod hranicí chudoby se tak loni ocitlo 10,2 procenta obyvatel Česka, tedy více než milion. O rok dřív to bylo 8,6 procenta. V příjmové chudobě žili nejvíc samoživitelské domácnosti s dětmi a samotní lidé nad 65 let. Na stanovený příjem nedosáhlo 31 procent neúplných rodin a 38 procent důchodců, kteří žijí sami. Většinou to byly ženy.

V Evropské unii je pod příjmovou hranicí chudoby v průměru 16,8 procenta obyvatel. Česko tak spolu s Finskem, Slovinskem, Dánskem a Slovenskem má nejnižší podíl ohrožených, upřesnila Měřinská. Nejvíc naopak hrozí chudoba lidem v Lotyšsku, Rumunsku, Bulharsku a Španělsku.