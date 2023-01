Inflace bude v lednu na vrcholu, pak klesne, míní Horská a Holub. Otázkou však je, zda se sníží dostatečně

Poslední známé číslo o inflaci je z listopadu, kdy v meziročním srovnání stoupla o 16,2 procenta. Zatím nejvíc – od počátku devadesátých let – stoupla tato inflace o 18 procent, a to v září. Tedy ještě před tlumícím účinkem úsporného tarifu.

Kam až inflace klesne?

Holub zároveň očekává, že v druhé polovině letošního roku už inflace klesne na jednociferná čísla. Za podstatné však považuje to, zda v roce 2024 „měkce přistaneme na dvou procentech“, což je i cíl centrální banky. Nebo zda se inflace bude stabilizovat na sice jednociferných, ale přesto nepříjemně vysokých hodnotách.

Bankéř řekl, že pokud by to bylo pět, šest procent či víc, tak by to nebylo možné vydávat za dosažení měnové stability. Se třemi procenty by byl spokojen.

Horská s ním sdílí tyto obavy o setrvale vysoké inflaci. Rozjetí inflační spirály směrem nahoru podle ní není rizikem, ale nebezpečí setrvání na vysokých jednociferných úrovních ano. V této souvislosti upozornila ekonomka například na vývoj loňských jednání o mzdách ve firmách, kde domluvený růst někdy dosáhl osm, devět i deset procent. Zde vidí možné nebezpečí. Právě přehřátý trh práce, kdy vývoj mezd nekopíruje vývoj produktivity, považuje za jeden z negativních vlivů.