RWE zřejmě pozastavila prodej českých zásobníků plynu

Strategická investice státu

Tuzemský ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) již dříve uvedl, že stát se myšlenkou vlastnictví zásobníků zabývá. Jednalo by se podle něj o strategickou investici, otázka ale je, do jaké míry je vlastnictví vhodné. Stát by jako majitel mohl kapacitou v zásobníku stejně disponovat pouze tak, že by ji pronajímal obchodníkům.

Stát má i jiné mimořádné nástroje, jak by si mohl kapacitu zabezpečit, uvedl ministr.

Zásobníky plynu v Česku jsou nyní naplněné zhruba z 56 procent, vyplývá z dat organizace Gas Infrastructure Europe (GIE), sdružující evropské provozovatele plynárenských infrastruktur. Před zimou musí být kvůli Síkelovu mimořádnému opatření naplněné nejméně z 80 procent.