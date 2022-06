Jmenování nových členů rady ČNB je z pohledu trhu dobrá volba, uvedl ekonom Seidler

Úrokové sazby se s novými členy rady asi nebudou zvyšovat, uvedl Seidler

Bezprostředně po jmenování nového guvernéra České národní banky Michla v květnu oslabil kurz koruny, což je podle Seidlera znamením, že to „byla volba, která trhu naznačila, že přichází někdo, kdo je proti současnému konsenzuálnímu názoru bankovní rady.“ Reakce trhu podle něj reflektovala to, že se od nového guvernéra očekávala razantní změna měnové politiky.

Obavy a rozporuplné reakce z Michlova jmenování ale Seidler mírní. „Michl pravděpodobně bude i v komunikaci opatrnější. Od svého jmenování guvernérem poskytl jeden rozhovor, který naznačoval, že bude spíše udržovat tu kontinuitu. Nyní vidíme, že většina bankovní rady bude spíše podporovat to, že by se úrokové sazby dále neměly zvyšovat,“ míní.

Od nové podoby bankovní rady očekává pravděpodobné silnější investice devizových rezerv. „ČNB to nyní může dělat víc, ale je třeba říct, že i to je opatření, které bude do jisté míry ekonomiku také bolet. Stejně jako se centrální banka rozhoduje o výši úrokových sazeb a musí se rozhodovat, kam až půjdou. A samozřejmě čím výše budou, tím je to větší problém pro domácnosti, které mají hypotéku a pro firmy. Tak i v případě využívání devizových rezerv a intervenování za silnější korunu bude muset centrální banka udělat rozhodnutí, kam až by korunu chtěla dostat,“ podotkl.